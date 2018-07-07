На Южно-Украинской АЭС обнаружили контрафактное оборудование

На "Южно-Украинской АЭС" было обнаружено контрафактное оборудование, сотрудники СБУ установили, что на предприятии были созданы условия для возникновения ЧС.

Совместно с дирекцией госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" использование контрафакта — силового кабеля электропитания – остановлено. Идет замена и демонтаж оборудование.

СБУ совместно с Национальной полицией Украине занимаются поиском виновных в совершении преступления с целью привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Южно-Украинская АЭС отключила блок №2 от энергосистемы страны для выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата.

Радиационная обстановка на площадке и в прилегающих районах в норме, передает "Интерфакс".