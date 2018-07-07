В матче Хорватия - Россия гости вышли вперед после гола Виды

В Сочи на стадионе "Фишт" продолжается четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу. Сборная России играет с футболистами Хорватии дополнительное время. Счет в игре изменился: гол у гостей забил Вида.

Наши добились успеха в первом тайме: красивый гол на счету Дениса Черышева. Однако еще до перерыва Крамарич восстановил равновесие. Во второй половине игры счет не изменился, а на 101-й минуте после точного удара Виды вперед вышла команда Хорватии – 2:1.