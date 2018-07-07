Тема:

Отравление Скрипаля 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
7 июля 201823:21

Отравление в Эймсбери: госпитализирован полицейский

EPA

В больницу Солсбери госпитализирован сотрудник полиции, имеющий отношение к расследованию дела об отравлении нервно-паралитическим веществом двух человек в городе Эймсбери.

Как сообщает британский телеканал Sky news, проблемы со здоровьем правоохранителя напрямую связаны с этим делом, но никаких подробностей ни о диагнозе, ни об обстоятельствах, в результате которых сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь, не сообщается, передает "Интерфакс".

 

Ранее британская полиция определила пять мест, потенциально способных представлять опасность для людей в городах Солсбери и Эймсбери. Это, в частности, парк Королевы Елизаветы в Солсбери, где, как предполагается, могли найти отравленный предмет 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес.

Ранее сообщалось, что 30 июня в городе Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию того же нервно-паралитического вещества, которым в марте текущего года в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери, напоминает ТАСС.

Ранее по теме

Сейчас

23:50

Сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии

23:10

В матче Хорватия - Россия гости вышли вперед - 2:1

22:55

Хорватия - Россия - 1:1. Командам предстоит дополнительное время

21:48

Задержан второй подозреваемый в ограблении британского журналиста

21:46

В матче Хорватия - Россия ничья 1:1 после первого тайма

21:37

В Грузии погибли супруги-туристы, их ребенка ищут

21:32

Сборная России открыла счет в матче с Хорватией

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии

Сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии

36 минут назад

Трансляции

10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Отравление в Эймсбери: госпитализирован полицейский

Отравление в Эймсбери: госпитализирован полицейский

1 час назад
На Южно-Украинской АЭС обнаружили контрафактное оборудование

На Южно-Украинской АЭС обнаружили контрафактное оборудование

1 час назад
КНДР назвала требования США односторонними и грабительскими

КНДР назвала требования США односторонними и грабительскими

6 часов назад
Слуцкий: Россия готова внести поправки в "закон Димы Яковлева"

Слуцкий: Россия готова внести поправки в "закон Димы Яковлева"

3 часа назад
Задержан второй подозреваемый в ограблении британского журналиста

Задержан второй подозреваемый в ограблении британского журналиста

2 часа назад
Трамп раздал свой мобильный мировым лидерам

Трамп раздал свой мобильный мировым лидерам

7 часов назад
Илон Маск предложил несколько вариантов спасения детей из тайской пещеры

Илон Маск предложил несколько вариантов спасения детей из тайской пещеры

11 часов назад
Брюссель стал центром антинатовского движения

Брюссель стал центром антинатовского движения

4 часа назад
Пожар на киностудии, основанной Муссолини, повредил несколько павильонов

Пожар на киностудии, основанной Муссолини, повредил несколько павильонов

5 часов назад
Экскурсия в Грузии закончилась смертью туристов

Экскурсия в Грузии закончилась смертью туристов

2 часа назад
Гарет Саутгейт: наша команда показала характер

Гарет Саутгейт: наша команда показала характер

2 часа назад
Уимблдон. Карен Хачанов долго "запрягал", но быстро "поехал"

Уимблдон. Карен Хачанов долго "запрягал", но быстро "поехал"

3 часа назад
Бортпроводницы приняли роды у пассажирки авиарейса Ош-Екатеринбург

Бортпроводницы приняли роды у пассажирки авиарейса Ош-Екатеринбург

4 часа назад
Умер Лукьяненко - автор "Акта провозглашения независимости Украины"

Умер Лукьяненко - автор "Акта провозглашения независимости Украины"

4 часа назад
Боевики ИГ задержаны на юге Сирии

Боевики ИГ задержаны на юге Сирии

4 часа назад
Европа и Китай нашли новую площадку для развития свободной торговли

Европа и Китай нашли новую площадку для развития свободной торговли

6 часов назад
В Казани срочно рисуют граффити с Модричем, чтобы принести удачу сборной России

В Казани срочно рисуют граффити с Модричем, чтобы принести удачу сборной России

7 часов назад
В США полицейские убили бывшего баскетболиста "Химок"

В США полицейские убили бывшего баскетболиста "Химок"

7 часов назад
Нападение в Сомали: боевики ликвидированы, 10 погибших

Нападение в Сомали: боевики ликвидированы, 10 погибших

8 часов назад
Пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", обвиняют в халатности

Пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", обвиняют в халатности

8 часов назад
Президент Хорватии летела на матч с Россией вместе с простыми фанатами

Президент Хорватии летела на матч с Россией вместе с простыми фанатами

8 часов назад
Популярность Крыма у украинцев выросла на 38%

Популярность Крыма у украинцев выросла на 38%

9 часов назад
На Украине нечем обеззараживать питьевую воду

На Украине нечем обеззараживать питьевую воду

10 часов назад
Мать втыкала в младенца иголки, пытаясь вернуть мужа

Мать втыкала в младенца иголки, пытаясь вернуть мужа

10 часов назад
Сенцов: на 51-й день голодовки я чувствую себя нормально

Сенцов: на 51-й день голодовки я чувствую себя нормально

10 часов назад
Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в фан-зоне чемпионата мира

Александр Овечкин представил Кубок Стэнли в фан-зоне чемпионата мира

10 часов назад
Девушка пострадала, упав в костер во время праздника Ивана Купалы в Белоруссии. Видео

Девушка пострадала, упав в костер во время праздника Ивана Купалы в Белоруссии. Видео

10 часов назад
Три миллиона японцев эвакуируют из-за дождей

Три миллиона японцев эвакуируют из-за дождей

10 часов назад
Хорватские болельщики спалили остров в Адриатике

Хорватские болельщики спалили остров в Адриатике

10 часов назад
Рост акций Facebook поднял Цукерберга на третье место в списке самых богатых

Рост акций Facebook поднял Цукерберга на третье место в списке самых богатых

10 часов назад
Сына задержали за убийство отца на пробежке

Сына задержали за убийство отца на пробежке

11 часов назад
Сбербанк показал "Вестям в субботу" свой самый секретный объект

Сбербанк показал "Вестям в субботу" свой самый секретный объект

11 часов назад
Машина кубарем вылетела с дороги после наезда на канализационный люк. Видео

Машина кубарем вылетела с дороги после наезда на канализационный люк. Видео

11 часов назад
Минздрав поделился рецептом долголетия

Минздрав поделился рецептом долголетия

11 часов назад
Меркель высказалась за разумные отношения НАТО с Россией

Меркель высказалась за разумные отношения НАТО с Россией

11 часов назад
Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана

Дмитрий Медведев примет участие в инаугурации Эрдогана

11 часов назад
Коротченко: Трамп подарил "индейцу" Порошенко неисправные противотанковые "бусы"

Коротченко: Трамп подарил "индейцу" Порошенко неисправные противотанковые "бусы"

12 часов назад
Американские конгрессмены в Москве: одноразовые смартфоны и сосредоточенные лица

Американские конгрессмены в Москве: одноразовые смартфоны и сосредоточенные лица

12 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 7 июля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 7 июля 2018 года

12 часов назад
В Дагестане задержали экс-министра здравоохранения

В Дагестане задержали экс-министра здравоохранения

12 часов назад
Уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен до желтого уровня

Уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен до желтого уровня

12 часов назад
6 правил разумного пользования финансовыми услугами

6 правил разумного пользования финансовыми услугами

13 часов назад
Что нужно знать об аренде в современных доходных домах

Что нужно знать об аренде в современных доходных домах

14 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

06.07.2018 21:37
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

06.07.2018 14:03
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33