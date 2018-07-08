Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия – Россия

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич был признан организаторами чемпионата мира по футболу лучшим игроком четвертьфинального матча с российской командой, который состоялся 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

Хорват провел всю игру в составе "шашечных". Он отметился голевой передачей и смог реализовать один из послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

Сборная Хорватии лишь по пенальти обыграла россиян и вышла в полуфинал, где теперь встретится с англичанами.