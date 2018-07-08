Актер Дмитрий Певцов отмечает юбилей

В воскресенье, 8 июля, актеру театра и кино, Народному артисту России Дмитрию Певцову исполняется 55 лет. Юбиляр отметит эту дату сольным концертом "Неожиданно55" на сцене Московского театра "Ленком", где служит уже более четверти века.

В программу Дмитрий Певцов включил песни Владимира Высоцкого, Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, Исаака Дунаевского и других любимых авторов, каждая из которых так или иначе связана с определенным периодом его биографии. "Это будет очень откровенный разговор со зрителями", — заверил актер.

Дмитрий Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве в семье Заслуженного тренера СССР по пятиборью Анатолия Певцова и спортивного врача Ноэми Роберт, напоминаетТАСС. В 1984 году он закончил актерский факультет ГИТИСа, после чего проходил срочную службу в армии, играя на сцене Центрального академического театра Советской армии. После демобилизации актер работал в Театре на Таганке, а с 1991 года он служит в "Ленкоме".

В настоящее время Дмитрий Певцов занят в семи постановках родного театра: у него главные роли в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Аквитанская львица", "Женитьба" и в легендарной постановке "Юнона и Авось", где он сменил в образе графа Резанова Николая Караченцова. В этом сезоне актер сыграл одну из главных ролей — принц Уэльский — в премьере "Фальстаф и принц Уэльский". Также на счету Певцова роли в более чем 30 фильмах и около 20 телесериалах. Кроме того, уже много лет Дмитрий Певцов успешно работает на эстраде — выступает с концертами с группой "Певцов-оркестр", что в очередной раз намерен сделать и в день своего 55-летия.