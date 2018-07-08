США - Китай: экономическая война набирает обороты

Вашингтон предоставил американским компаниям 90 дней на подачу прошений об исключении их продукции из-под введенных в отношении Пекина пошлин. Власти США сообщили, что каждое решение будет приниматься индивидуально.

Ранее Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары, напоминает телеканал "Россия 24". По его словам, это ответ Америки на незаконные присвоение предприятиями из КНР интеллектуальной собственности и технологий США. Пекин ответил аналогичными мерами.