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8 июля 201800:45

США - Китай: экономическая война набирает обороты

Вашингтон предоставил американским компаниям 90 дней на подачу прошений об исключении их продукции из-под введенных в отношении Пекина пошлин. Власти США сообщили, что каждое решение будет приниматься индивидуально.

Ранее Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары, напоминает телеканал "Россия 24". По его словам, это ответ Америки на незаконные присвоение предприятиями из КНР интеллектуальной собственности и технологий США. Пекин ответил аналогичными мерами.

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Сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии

3 часа назад

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Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
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