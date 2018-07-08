У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

По данным Геологической службы США, в Тихом океане у архипелага Кермадек в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Эпицентр сейсмического события находился в 172-х километрах к северо-востоку от необитаемого острова Л'Эсперанс Рок, его очаг залегал на глубине 21 километр. Данных о жертвах удара стихии, пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает ТАСС.