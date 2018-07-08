На станции метро "Сокол" мужчина погиб под колесами поезда

На станции "Сокол" Замоскворецкой линии Московского метрополитена мужчина в возрасте около 55 лет бросился под колеса поезда. В результате полученных травм он скончался.

Момент трагедии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видеозаписях видно, что мужчина сидел на лавочке и неожиданно бросился под поезд. Инцидент привел к задержкам в движении поездов, передает ТАСС.