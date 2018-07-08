Илон Маск предложил вариант спасения детей в Таиланде

Для спасения школьников, обнаруженных в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде, американский предприниматель Илон Маск предложил создать мини-субмарину. В настоящий момент основной идеей является создание аппарата размером с ребенка, который может быть изготовлен с использованием трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon.

По словам Маска, такая мини-субмарина будет достаточно легкой для того, чтобы ее несли два аквалангиста, и достаточно небольшой для того, чтобы проникнуть через узкие проходы пещеры, сообщает ТАСС.

Ранее Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, которые обсудили с местными властями конструкцию аварийной спасательной капсулы, которую можно использовать для извлечения детей на поверхность. Также эксперты обсуждали возможность применения надувной трубы с воздушными шлюзами.

Как сообщалось, 23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг в Таиланде мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Найденные вещи принадлежат 12-ти школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру, которые несколькими днями ранее пропали во время прогулки. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где дети смогли укрыться от прибывавшей воды.