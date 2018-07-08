ДТП в Ульяновской области: 2 погибших, 6 пострадавших

В Ульяновской области в результате крупной аварии с участием большегрузного автомобиля и двух легковых машин погибли два человека, еще шестеро обратились за медицинской помощью.

Инцидент произошел в воскресенье рано утром в Сурском районе области: столкнулись автомашины ВАЗ 21099, KIA Sportage и большегруз Volvo. Оба погибших находились в салоне ВАЗа, шестеро пострадавших – в KIA, передает ТАСС.