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Ситуация на Украине 1 час назад

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8 июля 201808:18

В Черное море вошел флагман Шестого флота США

EPA

В акваторию Черного моря вошел для проведения совместных украинско-американских учений Sea Breeze 2018 флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney.

Ранее глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак в своем обращении по случаю Дня ВМС Украины заявил, что украинско-американские морские учения начнутся на Украине на этой неделе.

В конце января текущего года на Украине вступил в силу закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

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