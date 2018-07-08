В Черное море вошел флагман Шестого флота США

В акваторию Черного моря вошел для проведения совместных украинско-американских учений Sea Breeze 2018 флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney.

Ранее глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак в своем обращении по случаю Дня ВМС Украины заявил, что украинско-американские морские учения начнутся на Украине на этой неделе.

В конце января текущего года на Украине вступил в силу закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.