ДТП под Орлом: погибли и пострадали граждане Украины

В автомобильной аварии под Орлом погибли и пострадали граждане Украины. ДТП произошло в воскресенье 8 июля в 06:16 (время совпадает с московским): на объездной дороге под Орлом столкнулись большегруз с прицепом с ростовскими номерами и микроавтобус с украинскими.

Микроавтобус принадлежал частному лицу. В результате погибли мужчина и женщина, еще пять человек пострадали. Все погибшие и пострадавшие — граждане Украины, рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

Пострадавших доставили в орловскую областную клиническую больницу, их состояние оценивают врачи.