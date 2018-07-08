Эхо госпереворота: в Турции уволены еще почти 19 тысяч госслужащих

В Турции уволены с госслужбы еще 18632 человека, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Постановление об этом принято правительством в рамках действия режима чрезвычайного положения, введенного в Турции после попытки переворота в июле 2016 года.

Сильнее всего нынешнее увольнение коснулось служб безопасности — там лишились работы 8998 сотрудников. Из вооруженных сил страны уволены 6152 человека, из турецкого Минюста — 1051 человек, из министерства образования — 658 человек. Увольнения не обошли стороной также жандармерию, управление по делам религии, МИД и государственные университеты. Закрыты 12 общественных организаций, три газеты и один телеканал.

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года, напоминает РИА Новости. Главное противостояние мятежников с властями развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 граждан, более двух тысяч человек получили ранения.

Мятеж был подавлен, после чего в стране были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота сторонников Фетхуллаха Гюлена. Сам проповедник, живущий в США, осудил действия мятежников и отверг обвинения в свой адрес.

После попытки переворота в Турции был введен сроком на три месяца режим чрезвычайного положения. Затем правительство с одобрения парламента семь раз продлевало его на очередной трехмесячный срок. В последний раз это произошло 18 апреля нынешнего года.