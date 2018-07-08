В Москве в течение дня ожидаются дожди и грозы

Столичное управление МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве в воскресенье, 8 июля. По прогнозу Росгидромета, с 07:00 до 21:00 в этот день в столице местами ожидаются сильный дождь, гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду.

Главное управление МЧС РФ по Москве рекомендует по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не пытаться укрыться под деревьями.

Автомобилистам рекомендуется парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, избегать езды в грозу. Во время грозы также нельзя находиться у водоемов и рыбачить. В ведомстве призывают к осторожности и внимательности.