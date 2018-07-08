Игорь Чистюхин и Борис Надеждин стали кандидатами в губернаторы Подмосковья

Избирательная комиссия Московской области на заседании в воскресенье пополнила список кандидатов на пост главы Подмосковья. Игорь Чистюхин ("Справедливая Россия") и Борис Надеждин ("Партия Роста") вступили в избирательную гонку, пишет "Интерфакс".

Претендентам на должность губернатора Московской области выданы удостоверения о регистрации.

Кандидаты от партий "Яблоко", "Родина", ПАРНАС и "Коммунисты России" пока не предоставили полный пакет документов в избирком. Прием документов уже завершен, а окончательный список кандидатов опубликуют 15 июля.