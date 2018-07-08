Число жертв ливней в Японии достигло 70

До 70 человек увеличилось число жертв обрушившихся на Японию ливневых дождей и вызванных ими оползней. Еще 60 человек числятся пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поисковые и спасательные операции. Самая сложная ситуация сложилась на юго-западе острова Хонсю, а также в префектуре Эхимэ на острове Сикоку, передает телеканал "Россия 24".

Проливные дожди начались в пятницу, за двое суток в регионе выпало до 300 процентов месячной нормы осадков. В некоторых районах уровень воды поднимался до второго этажа зданий, люди на крышах просили о помощи. Чтобы оперативно устранить последствия природного катаклизма, власти Японии создали экстренный правительственный штаб.

Дожди обрушились на центр и юго-западную часть Японии из-за тайфуна "Прапирун". Сам он уже закончил свой путь над Японским морем 4 июля, превратившись в область низкого давления.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства страны подчеркнул, что все силы сейчас необходимо бросить на спасение людей. Находящиеся с официальным визитом в Токио госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва выразили соболезнования в связи с трагедией и пожелали скорейшего спасения всем, кто еще только ждет помощи.