В Афганистане подорвался на мине фургон с полицейскими

Двое полицейских погибли при взрыве мины на обочине дороги в провинции Лагман на востоке Афганистана. Еще один их коллега был ранен, передает ТАСС.

По словам представителя губернатора провинции Сархади Завака, мина была заложена боевиками в окрестностях города Мехтарлам. Она сработала в тот момент, когда по дороге проезжал полицейский фургон.