Нарушение перемирия вновь зафиксировано в Сирии

В рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ. В нем уточняется, что Турция зафиксировала лишь два нарушения.

Как указывается в документе, российская сторона зафиксировала нарушения в провинции Латкия, турецкая — в Алеппо.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2,5 тысячи. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

"За сутки медицинскую помощь получили 12 человек", — добавили в ведомстве.

Центр по примирению провел еще одну акцию по доставке гуманитарного груза в зону конфликта. Общий вес доставленного груза в виде продовольственных наборов составил почти 4,5 тонны. Всего за время конфликта проведено более 1,8 тысячи подобных акций.

Наблюдение за режимом прекращения огня ведется в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Документ подписан Россией, Турцией и Ираном.