Кевин Дюрант подписал новый контракт с "Голден Стэйт"

Самый ценный игрок (MVP) финальных серий плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации последних двух сезонов форвард Кевин Дюрант подписал новый контракт с действующим чемпионом НБА "Голден Стэйт Уорриорз". Детали контракта официально не разглашаются.

Однако по информации американских СМИ 29-летний форвард договорился о соглашении сроком на один год с возможностью продления еще на сезон по желанию игрока​​​. Зарплата Дюранта должна составить 30 миллионов долларов в первый сезон и 31,5 миллиона в случае продления контракта, отмечает РИА Новости.