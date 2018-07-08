Американский сенатор признал полный провал антироссийских санкций

По итогам визита американских парламентариев в Россию сенатор Рон Джонсон заявил о полной бесполезности антироссийских санкций, пишет РИА Новости. Джонсон не только не увидел "действительно ужасного экономического эффекта", но и признал, что говорить о хорошо работающих ограничительных мерах можно "только под давлением".

"Вы делаете что-то, и никто никогда не садится и не задумывается: "Ну, что ж, это работает?", — сказал сенатор журналу The Washington Examiner.

Рон Джонсон заявил о необходимости ограничить растущее влияние России в регионе, "но это не означает, что мы должны стать врагами".

Делегация американских сенаторов побеседовала с российскими парламентариями и встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.