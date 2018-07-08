Волкер: СМИ неверно истолковали слова Трампа по Крыму

Соединенные Штаты не планируют признавать Крым частью России — американские СМИ неверно истолковали позицию американского президента Дональда Трампа, считает спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Об этом он заявил в интервью русскоязычному немецкому телеканалу OstWest.

В конце июня Дональд Трамп в беседе с журналистами не исключил, что США могут признать Крым российским. На соответствующий вопрос он тогда ответил: "Посмотрим".

По мнению Волкера, американские СМИ "поспешили с историей о возможности признания" Крыма частью России. Белый дом, по его словам, высказался в дальнейшем очень ясно: советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс "прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма".

"Так и следует понимать американскую позицию", — сказал Волкер. Говоря о предстоящей 16 июля встрече президентов России и США в Хельсинки, спецпредставитель отметил: "Прежде всего, очень важно, что американский и российский президенты вообще встречаются и разговаривают". Прошло очень много времени с тех пор, как это было последний раз, и "поддерживать связь — это вообще важно", добавил он.

Российским регионом Крым является с марта 2014 года. На референдуме, проведенном тогда демократическим путем в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом, 96,77 процента жителей полуострова и 95,6 процента севастопольцев высказались за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине. По словам президента России Владимира Путина, крымский вопрос "закрыт окончательно".