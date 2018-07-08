Срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", продлен на 72 часа

Руководитель пожарного отряда, первым прибывшего на место пожара в кемеровском торговом центре, останется под стражей еще на 72 часа. Об этом ходатайствует областная прокуратура, уточняет Интерфакс.

Ранее следственный комитет РФ предъявил начальнику отряда пожарных, ликвидировавших пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", обвинение в преступной халатности. Анализируя действия пожарных служб в день трагедии, следователи пришли к выводу, что их непрофессиональные действия стали причиной массовой гибели людей в торговом центре.

Отряд Бурсина первым прибыл на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года. Однако Бурсин не организовал ни эффективное управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона, ни проведение разведки пожара. В результате чего погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Следствие будет добиваться для Бурсина меры пресечения в виде заключения под стражу. Ожидается, что вопрос решится в ближайшее время.

Всего по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" проходят обвиняемыми десять человек. Это технический директор торгового центра Георгий Соболев; управляющая Надежда Судденок, руководитель компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Сергей Генин. Им предъявлены обвинения по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).