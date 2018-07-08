Директор якутского аэропорта попался на взятке в 14 миллионов рублей

Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ обвиняют директора аэропорта Якутска во взяточничестве в особо крупном размере. Согласно собранным доказательствам, за несколько лет руководитель предприятия собрал с бизнесменов, работавших в аэропорту, 14 миллионов рублей.

Как сообщили в воскресенье в следственном управлении, директор вымогал взятки за возможность беспрепятственно вести бизнес. Суд по ходатайству следствия заключил подозреваемого под стражу.