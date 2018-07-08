Москва тонет: на город вылилась почти половина месячной нормы осадков

Больше всего осадков во время сильных ливней, обрушившихся на Москву в ночь на воскресенье, 8 июля, выпало в центре столицы. По сообщению Росгидромета, на улице Балчуг ночью и утром выпало 44 миллиметра осадков, при этом месячная норма осадков для Москвы в июле — 94 миллиметра.

В Москве и области из-за грозы и усиления ветра с порывами до 17 метров в секунду действует желтый уровень погодной опасности, передает "Интерфакс". Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, не превысит 21-23 градусов.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не пытаться укрыться под деревьями. В ведомстве призывают к осторожности и внимательности.

После сильных осадков в столице работают 278 бригад "Мосводостока" — это более 1100 сотрудников и 369 единиц техники. Задействована, в частности, специализированная техника для предупреждения скоплений воды.

При обнаружении таких скоплений можно оставить заявку на вызов бригады, обратившись в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток", передает РИА Новости.