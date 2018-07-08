Легковушка в Екатеринбурге перевернулась после столкновения с деревьями. Видео

Опубликовано видео аварии, произошедшей в субботу, 7 июля, неподалеку от пересечения улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина в Екатеринбурге.

Водитель автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части, после чего врезался в деревья.

Машина перевернулась и мужчина, находившийся за рулем, оказался заблокирован в салоне искореженного авто.

Как сообщают СМИ, извлечь пострадавшего удалось только сотрудникам МЧС.