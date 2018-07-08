Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов"

Актеры, снимавшиеся в сверхпопулярном сериале "Игра престолов", постепенно завершают участие в проекте. В своем Instagram о конце съемок сообщила актриса Мэйси Уильямс (Арья Старк).

"Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Ну, за новые приключения", — попрощалась Уильямс в соцсети.

В начале лета свою работу в сериале закончила Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен). Зрители увидят заключительный восьмой сезон "Игры престолов" в апреле 2019 года.