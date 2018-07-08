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Спасение детей в Таиланде 25 минут назад
Спасение школьников из пещеры в Таиланде: успеть до дождей
В Таиланде начинается операция по эвакуации юниорской футбольной команды из пещеры. Пострадавшие провели под землей уже две недели. Эксперты говорят, что если не вывести детей сейчас, то пещеру может полностью затопить из-за сильных дождей.
Решающий этап операции по спасению детей из пещеры Тхам Луанг начался 8 июля в 10 утра по местному времени. Перед этим всем журналистам было приказано покинуть район пещеры. Восемнадцать водолазов — 13 иностранцев и пятеро тайских подводников — направились к детям, которые уже третью неделю находятся под землей.
Всю неделю здесь стояла нетипичная для этого периода относительно засушливая погода. Одновременно шла работа по откачиванию воды из отсеков. В итоге ее уровень понизился настолько, что на протяжении всего маршрута сейчас нет участков, затопленных полностью. То есть, детям не придется погружаться под воду с аквалангом. С учетом отсутствия опыта, общей ослабленности и сложности маршрута это было бы слишком рискованно.
Но такая ситуация может сохраняться очень недолго — небо затянуто свинцовыми тучами. По прогнозу, уже сегодня возобновятся дожди, которые будут продолжаться всю следующую неделю. Тем не менее, пока погода позволяет.
Детей планируется эвакуировать по одному. У входа в пещеру постоянно дежурит военный вертолет, чтобы сразу доставлять их в больницу, расположенную в городе в полусотне километров отсюда. Власти говорят, что операция может занять несколько дней и они готовы к любому развитию событий, но главное — это здоровье и безопасность детей.
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