Бузова про Черышева: Денис, я согласна выйти за тебя замуж

Ольга Бузова на своей странице в Instagram в свойственной себе манере записала видео, в котором заявила, что согласна выйти замуж за атакующего полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева.

"Я согласно выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, на связи", - сказала 32-летняя Бузова, обращаясь к 27-летнему Черышеву.

Кроме того, в подписи к видео Бузова добавила: "Денис, ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка. Подружки одобрили".

Позже Бузова опубликовала пост, в котором поблагодарила сборную России за игру на чемпионате мира.

"Спасибо за игру! Спасибо за красивый футбол! Спасибо за вашу самоотверженность! Спасибо за этот кайф. Это игра, это футбол. Для меня вы — чемпионы! Ничего не знаю, мой так-то (Черышев) гол забил", — добавила Бузова.

Отметим, что Денис холост. Однако уже давно встречается с 24-летней испанкой Кристиной Кобе. Пара познакомилась в Испании, где играет Черышев. Девушка российского полузащитника работает адвокатом, а ранее получила высшее юридическое образование в Шотландии и Валенсии. Кристина приехала на чемпионат мира и поддерживала возлюбленного. После матча с Египтом Черышев выложил фотографию, на которой обнимает свою девушку.