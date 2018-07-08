Джонсон раскритиковал планы Мэй, используя вульгарные выражения

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подверг жесткой критике план премьер-министра страны Терезы Мэй касательно отношений Соединенного Королевства и Евросоюза после Brexit, в ход пошли и непарламентские выражения. Об этом в воскресенье сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Борис Джонсон резко раскритиковал план Терезы Мэй относительно будущих отношений Великобритании с ЕС, сообщается в статье. По мнению главы внешнеполитического ведомства, план Мэй превратит Великобританию в "вассальное государство". Джонсон в резких выражениях назвал защиту озвученных планов в отношении взаимодействия с ЕС "полировкой экскрементов" ("polishing a turd").

Ранее сообщалось, что на заседании в загородной резиденции Мэй в пятницу британский кабинет министров подписал план создания зоны свободной торговли с ЕС промышленными и сельскохозяйственных товарами. Поддержан вариант организации "комбинированной таможенной территории". По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после выхода страны из европейского содружества.

Основные тезисы по итогам обсуждения по брекзиту будут включены в технический документ, который подготовят на следующей неделе. Они содержат в том числе указание на продолжение "гармонизации" с правилами ЕС в отношении торговли товарами, на право парламента сказать "последнее слово" при изменении законодательства, на применение гибких механизмов регулирования правил торговли и другие положения.

Одним из важных пунктов стала сохранившаяся возможность путешествовать гражданам Великобритании и ЕС по территории друг друга и подавать заявки на учебу и работу.

Многие аналитики называют план Мэй "неработоспособным", "дорогостоящим" и "бюрократическим". Некоторые даже обвиняют премьер-министра в заигрывании с электоратом. Выход Британии из состава Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года. Многие эксперты полагают, что брекзит нанесет ущерб как британским потребителям, так и производителям из ЕС.