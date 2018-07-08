Тема:

Отравление Скрипаля 28 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
8 июля 201813:53

Инцидент в Эймсбери: британцы не планируют новых санкций против России

Британские власти не планируют новых санкций против России в связи с предполагаемым отравлением двух человек нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери. Об этом, передает ТАСС, сообщил в интервью телеканалу Sky News глава МВД Великобритании Саджид Джавид. По его словам, сейчас таких планов нет, и в Лондоне не хотят делать поспешных выводов.

Накануне сообщалось, что британская полиция определила пять мест, потенциально способных представлять опасность для людей в Солсбери и Эймсбери. Это, в частности, парк Королевы Елизаветы в Солсбери, где, как предполагается, могли найти отравленный предмет 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Также в полицейском списке — общежитие для бездомных, в котором жила Стерджес.

30 июня ее и Роули нашли без сознания в доме в Эймсбери в десяти километрах от Солсбери. Также в больницу Солсбери был госпитализирован полицейский, имеющий отношение к расследованию дела об отравлении Стерджес и Роули в Эймсбери.

Скотленд-Ярд ранее выступил с утверждением, что Стерджес и Роули были отравлены тем же нервно-паралитическими веществом "Новичок", которым в марте были предположительно отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за отравление Скрипалей Лондон пытался возложить на Москву.

В России в двух случаях отравления видят пока только два серьезных совпадения: Эймсбери и Солсбери находятся в непосредственной близости от британской военной секретной химической лаборатории Портон-Даун, где изучают и разрабатывают боевые отравляющие вещества и антидоты для них. От Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, от Солсбери — 13.

Ранее по теме

Сейчас

12:46

Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

11:11

Суд продлил срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню"

06:59

В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

05:51

Число жертв наводнения в Японии растет

04:38

Илон Маск предложил вариант спасения детей в Таиланде

03:10

На станции метро "Сокол" мужчина погиб под колесами поезда

01:05

Баскетболист Тайлер Ханикатт мог покончить с собой

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Москва тонет: на город вылилась почти половина месячной нормы осадков

Москва тонет: на город вылилась почти половина месячной нормы осадков

2 часа назад

Трансляции

10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", продлен на 72 часа

Срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", продлен на 72 часа

2 часа назад
Сборная России встретится с болельщиками 8 июля на Воробьевых горах

Сборная России встретится с болельщиками 8 июля на Воробьевых горах

8 часов назад
Американский сенатор признал полный провал антироссийских санкций

Американский сенатор признал полный провал антироссийских санкций

3 часа назад
Спасение школьников из пещеры в Таиланде: успеть до дождей

Спасение школьников из пещеры в Таиланде: успеть до дождей

1 час назад
Джонсон раскритиковал планы Мэй, используя вульгарные выражения

Джонсон раскритиковал планы Мэй, используя вульгарные выражения

35 минут назад
Бузова про Черышева: Денис, я согласна выйти за тебя замуж

Бузова про Черышева: Денис, я согласна выйти за тебя замуж

1 час назад
Европейские участники НАТО боятся успеха переговоров Путина и Трампа

Европейские участники НАТО боятся успеха переговоров Путина и Трампа

44 минуты назад
Нетаньяху: Израиль не потерпит закрепления Ирана в Сирии

Нетаньяху: Израиль не потерпит закрепления Ирана в Сирии

1 час назад
Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

1 час назад
Неблагополучные семьи в окружении россиян стали встречаться реже

Неблагополучные семьи в окружении россиян стали встречаться реже

2 часа назад
Регистратор снял неудачную попытку задержания юного велосипедиста в Великом Новгороде

Регистратор снял неудачную попытку задержания юного велосипедиста в Великом Новгороде

2 часа назад
Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов"

Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов"

2 часа назад
Юрий Семин: все игроки сборной России вышли на новый уровень

Юрий Семин: все игроки сборной России вышли на новый уровень

2 часа назад
Легковушка в Екатеринбурге перевернулась после столкновения с деревьями. Видео

Легковушка в Екатеринбурге перевернулась после столкновения с деревьями. Видео

2 часа назад
Волкер: СМИ неверно истолковали слова Трампа по Крыму

Волкер: СМИ неверно истолковали слова Трампа по Крыму

2 часа назад
Директор якутского аэропорта попался на взятке в 14 миллионов рублей

Директор якутского аэропорта попался на взятке в 14 миллионов рублей

2 часа назад
"Хлебное" перемирие в Донбассе вновь нарушено

"Хлебное" перемирие в Донбассе вновь нарушено

3 часа назад
Число жертв ливней в Японии достигло 70

Число жертв ливней в Японии достигло 70

3 часа назад
Президент Хорватии отпраздновала победу вместе с футболистами в раздевалке

Президент Хорватии отпраздновала победу вместе с футболистами в раздевалке

3 часа назад
На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

4 часа назад
Эхо госпереворота: в Турции уволены еще почти 19 тысяч госслужащих

Эхо госпереворота: в Турции уволены еще почти 19 тысяч госслужащих

4 часа назад
ДТП под Орлом: погибли и пострадали граждане Украины

ДТП под Орлом: погибли и пострадали граждане Украины

5 часов назад
В Черное море вошел флагман Шестого флота США

В Черное море вошел флагман Шестого флота США

6 часов назад
ДТП в Ульяновской области: 2 погибших, 6 пострадавших

ДТП в Ульяновской области: 2 погибших, 6 пострадавших

6 часов назад
Марио Фернандес попросил прощения из-за промаха в серии пенальти

Марио Фернандес попросил прощения из-за промаха в серии пенальти

7 часов назад
Игнашевич завершил карьеру футболиста и хочет стать тренером

Игнашевич завершил карьеру футболиста и хочет стать тренером

11 часов назад
Федор Смолов высказался по поводу нереализованного пенальти

Федор Смолов высказался по поводу нереализованного пенальти

11 часов назад
Баскетболист Тайлер Ханикатт мог покончить с собой

Баскетболист Тайлер Ханикатт мог покончить с собой

13 часов назад
Дмитрий Песков: Путин считает наших футболистов героями

Дмитрий Песков: Путин считает наших футболистов героями

13 часов назад
Станислав Черчесов: не смогли сказку сделать былью

Станислав Черчесов: не смогли сказку сделать былью

13 часов назад
Актер Дмитрий Певцов отмечает юбилей

Актер Дмитрий Певцов отмечает юбилей

13 часов назад
Отравление в Эймсбери: госпитализирован полицейский

Отравление в Эймсбери: госпитализирован полицейский

14 часов назад
Гарет Саутгейт: наша команда показала характер

Гарет Саутгейт: наша команда показала характер

15 часов назад
Задержан второй подозреваемый в ограблении британского журналиста

Задержан второй подозреваемый в ограблении британского журналиста

16 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

06.07.2018 21:37
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

06.07.2018 14:03
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33
Александр Самедов решил завершить карьеру в сборной России

Александр Самедов решил завершить карьеру в сборной России

12 часов назад