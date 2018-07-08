Инцидент в Эймсбери: британцы не планируют новых санкций против России

Британские власти не планируют новых санкций против России в связи с предполагаемым отравлением двух человек нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери. Об этом, передает ТАСС, сообщил в интервью телеканалу Sky News глава МВД Великобритании Саджид Джавид. По его словам, сейчас таких планов нет, и в Лондоне не хотят делать поспешных выводов.

Накануне сообщалось, что британская полиция определила пять мест, потенциально способных представлять опасность для людей в Солсбери и Эймсбери. Это, в частности, парк Королевы Елизаветы в Солсбери, где, как предполагается, могли найти отравленный предмет 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Также в полицейском списке — общежитие для бездомных, в котором жила Стерджес.

30 июня ее и Роули нашли без сознания в доме в Эймсбери в десяти километрах от Солсбери. Также в больницу Солсбери был госпитализирован полицейский, имеющий отношение к расследованию дела об отравлении Стерджес и Роули в Эймсбери.

Скотленд-Ярд ранее выступил с утверждением, что Стерджес и Роули были отравлены тем же нервно-паралитическими веществом "Новичок", которым в марте были предположительно отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за отравление Скрипалей Лондон пытался возложить на Москву.

В России в двух случаях отравления видят пока только два серьезных совпадения: Эймсбери и Солсбери находятся в непосредственной близости от британской военной секретной химической лаборатории Портон-Даун, где изучают и разрабатывают боевые отравляющие вещества и антидоты для них. От Эймсбери до Портон-Дауна около 11 километров, от Солсбери — 13.