Патриарх назвал любовь "основополагающим чувством"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в День семьи, любви и верности богослужение в Свято-Троицком соборе Мурома. После службы он назвал чувство любви — основополагающим, которое позволяет человеку становиться лучше.

"Любовь есть самое возвышенное и самое великое чувство. Это особая реальность и особое состояние человеческой души", — сказал предстоятель.

Он раскритиковал современное киноискусство, предлагающее молодежи отрицательных персонажей в качестве объектов для подражания. Современные фильмы развивают чувство похоти и способность хитрить, отказываясь от одного объекта любви в пользу новых отношений, заявил Кирилл. По его мнению, именно от нравственного состояния человека зависит способность любить.

Кирилл также вручил Патриаршие знаки материнства десяти многодетным семьям Муромской, Владимирской и Александровской епархий. В их числе как семьи мирян, так и священнослужителей. Еще пять пар получили патриаршее благословение на вступление в брак у мощей святых Петра и Февронии Муромских. На память будущим молодоженам вручены иконы с ликами этих святых.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля с 2008 года по инициативе муромской молодежи. По легенде, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от проказы муромского князя Петра. Князь, вопреки обещаю, отказался жениться на простолюдинке. Однако болезнь вернулась, и Петр был вынужден вновь обратиться за помощью к Февронии. После чего они поженились, а затем приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония 8 июля по новому стилю. В этот день Русская Православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.