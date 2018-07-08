В аэропорту Варшавы яд отравил 14 человек

В воскресенье в варшавском аэропорту утечка яда привела к отправлению четырнадцати сотрудников. По предварительным данным, протекла одна из 36 бочек с фенилацетонитрилом. Токсичное вещество распространилось по главному грузовому терминалу аэропорта имени Фредерика Шопена, пишет ТАСС.

Все пострадавшие страдают от тошноты и головной боли в больнице. В настоящее время спецгруппа химнадзора проводит обеззараживание помещения. Как рассказал пресс-секретарь аэропорта Хуберт Войчеховский, угрозы для пассажиров не было.