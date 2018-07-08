Из-за ливней в Москве повышен уровень погодной опасности

Гидрометцентр сообщил об усилении погодной опасности в Москве и Московской области из-за ливней и сильного ветра.

Уровень угрозы повышен с желтого до оранжевого.

В ночь на понедельник похолодает до 14-16 градусов, ветер усилится до 12-17 метров в секунду, возможен дождь.

В ночь на воскресенье в столице прошел сильный дождь. Выпала половина месячной нормы осадков, передает ""Интерфакс".