Ребенок из ижевского лагеря госпитализирован с инфекцией

Ребенок, госпитализированный из детского лагеря под Ижевском, заразился вирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Удмуртии Людмилу Гузнищеву.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером около 20 детей 8—15 лет, отдыхавших в лагере "Волна", обратились в медпункт. Основные жалобы: тошнота и рвота. Однако в больнице был оставлен ребенок, не из числа отравившихся детей. Инфекция не связана с приемом пищи, уточнила Гузнищева.

"Ребенок находится в больнице в состоянии легкой степени тяжести", — отметила представитель республиканского Минздрава.

Всего в больницу были доставлены шестеро детей. Пятерым госпитализация не потребовалась, уточнила уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.

Самочувствие других детей находится в норме.

По данным региональной прокуратуры, детский лагерь начал работать 2 июля без разрешительных документов. В настоящее время лагерь закрыт, дети отправлены по домам, проводится доследственная проверка. Глава Удмуртии Александр Бречалов уже сообщил прессе, что лагерь является частным. На отдыхе в нем находились 130 детей.

Ранее сообщалось о нескольких нарушениях в детских оздоровительных лагерях.

Так, 4 июля в ведомственном детском лагере "Серебряный ручей" под Выборгом произошло массовое отравление в результате кишечной инфекции, госпитализированы 16 человек. В начале июля в детских лагерях Ивановской области изъяли почти 100 килограммов опасной крупы без маркировки о сроках годности. Пришкольный лагерь в Новосибирской области не прошел проверку по качеству воды. Лагерь был закрыт до исправления ситуации с водоснабжением.