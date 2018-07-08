Сборная России вышла на новый уровень футбола

Автор: Дмитрий Киселёв

Наша сборная совершила настоящий подвиг! Ничего подобного футбол новой России до сих пор не видел. Бились, как львы, до последней минуты, а потом еще и дальше. Теперь все имена команды Черчесова вписаны в историю. Они любимы. И уже кумиры. Никаких претензий к счету в битве за мировой полуфинал быть не может.

Да и все наши болельщики за сборную страны тоже герои. И можно только благодарить судьбу за столь великий шанс, как следует прочувствовать великую силу нашей общности. Сохраним этот опыт внутри себя. Он еще долго будет подпитывать.

Волевую игру нашей сборной отметил и президент России. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Пескова, Путин в дважды звонил Черчесову: сначала пожелал успехов, а после поблагодарил и пригласил всю команду к себе обсудить игру.

Все вместе — и наш выдающийся спортивный результат на чемпионате мира, и объединенный порыв всей страны, и внимание президента — означает, что у футбола в России будет отныне совершенно иной статус, а само это произнесенное слово — "футбол" — будет вызывать не привычную ухмылку, а гордость за преодоленное и во многом уже сделанное. Так что теперь мы на другой траектории — восходящей.

Автор: Антон Лядов

На набережной Сочи болельщики после игры собрались вместе и поют гимн во славу нашей команде, которая показала совершенно новый футбол. Такого не было еще никогда — мы гордимся нашей сборной!

Танцы под спокойную музыку, флаги и слова благодарности по всей стране. "За таких парней не стыдно. Мы счастливы, что есть такая команда!" – говорят болельщики.

Все понимали, с кем мы играем: хорваты на этом чемпионате "вынесли" аргентинцев во главе с Месси — 3:0. Но в то, что наши будут бороться до последнего, верили.

В нескольких метрах от нас разминается Игорь Акинфеев, наш капитан команды. Рядом — наши футболисты. В центре — Алан Дзагоев, Федор Смолов. Стадион кричит: "Россия! Россия!". Разминка проходит под "Калинку-малинку", и все настроены только на блестящую игру.

В волгоградских дворах накрывали столы. В детских лагерях готовили счастливые барабаны. Каждый помогал, как мог: Денис Мацуев прямо на стадионе нашел кусочек дерева, чтобы постучать на удачу команды.

На трибунах — прославившаяся тройка болельщиков в кокошниках. Жена футболиста Александра Ерохина надела победную майку с фамилией мужа.

Кто-то дома прикрепил несколько икон прямо на телевизор. Кто-то пожертвовал собственной свадьбой, чтобы поддержать команду.

Бразилец, известный уже всей стране по его знаменитой емкой фразе "о братане и России", взобрался на стул с российским флагом в руках.

Мгновения до стартового свистка. Игорь Акинфеев, надевая перчатки, грозит своим кулаком, чтобы собрались. Станислав Черчесов крестится. Началось!

Первые минуты — россияне тут же идут в атаку. У хорватов получаются удары только мимо ворот. Полчаса игры: наши — в атаке.

Эмоциями взрываются и весь стадион, и вся страна. И на застольях, и на улицах радуются. Десяти минут не проходит — хорваты отвечают. Со счетом 1:1 команды уходят в раздевалку: Весь стадион словно вместе с ними на поле.

"Наши ребята показывают очень серьезную собранность. Нет такой отдачи, контроля мяча, как с Испанией. Мы ищем свои возможности в атаке, насколько это возможно, но, конечно, очень опасные контратаки у хорватов, индивидуальное мастерство, но мы можем с ними играть и будем дальше играть. Я верю в энергию Станислава Саламовича, который находится рядом со мной на трибуне, я вижу — он посылает свою энергетику, это совершенно уникально. Конечно, мы верим, держим кулаки", — признался народный артист России Денис Мацуев.

Во втором тайме сборная Россия прочно садится в оборону. Бьются изо всех сил. 76-я минута: хорваты входят в штрафную — один удар, второй: Угловой — Александр Головин становится рядом с Акинфеевым, словно вторым вратарем, защищать ворота. Едва у них что-то не получается, тренер бросает бутылку в воды об пол, а потом поворачивается к трибунам и начинает заводить болельщиков.

Фанаты запускают волну на всем стадионе. Счет по-прежнему 1:1. Как никогда важен тот 12-й игрок, который на трибунах. Все вместе скандируют: "Россия!"

Основное время заканчивается — 1:1: команды одинаково сильны. В дополнительное времени происходит страшное — хорваты забивают. Но время отыграться есть. На поле выходит Алан Дзагоев, который травмировался в игре с Саудовской Аравией. Подает штрафной.

Дзагоев забивает со штрафного. Невероятная игра! Мы дождались! Сравниваем счет, и значит, вот-вот будет пенальти. С подачи Дзагоева мяч забил наш Марио Фернандес.

Когда началась серия пенальти, к экранам прильнули даже в перинатальных центрах: мамочки, держась за животы, болели за Акинфеева. Не хватило самой малости — уступили один удар.

"Это была очень тяжелая игра. Российская команда играла очень хорошо. Она блокировала нас, хорошо контролировала игру. Нам не удавалось играть хорошо, потому что это не наш стиль играть в такой длинный пас, но во второй половине нам удалось взять под контроль игру и играть лучше. Мы заслужили победу, но я должен поздравить российскую команду: они играли очень хорошо и сильно. Но, извините, это – футбол", — сказал Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии по футболу.

По всему полю разбросаны куски земли — игра до такой степени ожесточенная. Артем Дзюба не уходит с поля. Они бились до конца, не хватило чуть-чуть. Люди по-прежнему с флагами стоят на трибунах и кричат: "Спасибо за эту игру!" Все-таки в одной четвертой финала так блестяще наша команда не играла полвека.

Выходя со стадиона, они едут в аэропорт, чтобы успеть на встречу с болельщиками. Станислав Черчесов, хоть и говорил дрожащим голосом, на пресс-конференции все же выступил.

"Не знаю, знают иностранцы слово "дембель" или нет, но сегодня мы вышли в "дембель". Хотелось бы еще дальше послужить и повоевать, это тот случай, когда "дембель" нас разочаровал. Мы бы до 15-го с удовольствием еще Родине послужили, но, к сожалению, нам это не удалось", — отметил Черчесов.

"Мы не хотели на этом останавливаться, не было никаких мыслей. Расстроены, потому что тут нечем быть довольными. Пенальти — это лотерея. Просто не повезло", — признался полузащитник Александр Головин.

"Наша команда на этом чемпионате смотрелась достойно, и страна может гордиться своей сборной", — считает нападающий Дмитрий Черышеы.

А как иначе?! Российская сборная – пожалуй, главное открытие этого чемпионата. До начала турнира — целая череда матчей без побед: проигрыш Франции, Бразилии, Австрии, даже с Турцией, которая не смогла попасть на этот чемпионат, — только ничья. Черчесов говорил: все хорошо. Но ему никто не верил. И тут — первый матч турнира-2018.

5:0 в игре с саудитами. Тогда даже Владимиру Путину, который сидел рядом с королем Саудовской Аравии, пришлось разводить руками.

После результата первого матча все обрадовались, но не до конца поверили: мол, Саудовская Аравия — слабейшая команда турнира. И вот соперник совершенно нового уровня.

Матч с Египтом. Один Мохаммед Салах оценивается в сумму больше, чем вся наша сборная. Весь первый тайм — как на иголках, ни одного гола:

Мяч рикошетом от египетского футболиста влетает в ворота после мощнейшего удара Романа Зобнина. Бил правой ногой, которую недавно сильно травмировал.

На соседней койке все время была жена Романа Рамина. Они познакомились, когда Романа еще никто не знал. Ее подружки позвали на футбол, и он заметил ее на трибуне, благо мест на стадионе в Тольятти, где тогда играл Роман, было совсем немного.

В матче с Египтом после первого гола наши не отставали, и противник сломался. Сначала — Черышев. И тут же Дзюба прорывается через четверых египтян.

После своего гола Дзюба вытянулся по стойке смирно и отдал честь — теперь уже в ответ Станиславу Черчесову. Почти сразу этот жест стали повторять болельщики по всей стране: и наши, и иностранцы, в том числе и те, кому едва ли удавалось выговорить имя Артема.

Мощнейшая поддержка зрителей помогла не сломиться нашим футболистам после поражения от Уругвая. Матч был не решающий, но важный: Сам Артем Дзюба признался: тот счет – 0:3 — только на пользу пойдет. "Будем злее", — сказал Дзюба.

Злости хватило и на основное время, и на добавочное, и на серию пенальти. В матче с испанцами – кстати, 10-е место в рейтинге FIFA , а Россия там на 70-м месте — мяч в наши ворота влетел мгновенно на 11-й минуте случайно от ноги Игнашевича. Но вот за 5 минут до конца первого периода испанцы играют рукой, и пенальти снова забивает Дзюба.

Следующие час пятнадцать минут против техничных испанцев наши стояли насмерть. Малейшая ошибка — и будет гол. Выстояли. Пенальти. Первый удар отбивает Игорь Акинфеев. И через несколько минут снова он же отражает еще Один. Мы победили — 4:3! Акинфеев позже признается: перед матчем с Испанией пенальти специально не тренировали.

Один из первых тренеров Игоря Акинфеева — Вячеслав Чанов — во время серии пенальти прятался за стену — смотреть на такое нервов не хватало.

Как Игорь Акинфеев впервые встал на ворота в 4 года, хорошо помнит его самый первый тренер Дезидерий Ковач. Все в нем было хорошо, только роста дотянуться до перекладины ворот не хватало.

"На нижние мячи он очень хорошо пластался. Но верхние ему не удавалось еще. Но я, конечно, его сразу в основной состав взял. А у меня группа была на год-два года старше. Мне директор школы тогда говорил: не бери его, придет проверка, нас отругают. Я сказал: не волнуйтесь, это будет второй Яшин", — вспоминает Ковач. О таком можно было только мечтать, но так и вышло.

В последний раз наша команда играла в 1/4 финала чемпионата мира полвека назад. Уже тогда советские футболисты обыгрывали Бельгию.

То, за что сегодняшние звезды футбола получают сотни миллионов евро, советские футболисты делали, когда трансляции были еще черно-белыми. Гол Бышовца в 1967-м. И это далеко не все, за что советской командой можно было гордиться.

1945 год. Лондон. Только-только закончилась война. Знаменитое "Динамо-Москва" летит в Англию для встреч с сильнейшими профессиональными командами. Первая игра — и сразу с "Челси": зрители повисли на рекламных щитах, взобрались на павильоны.

1960 год. Париж. Первый чемпионат Европы. Советская сборная обыгрывает югославов в финале и становится чемпионом Европы. Первым чемпионам в истории.

В 1964-м мы снова в финале — проиграли Испании. Тренера Константина Бескова снимают с должности за второе место. Как такое пережить, ведь за плечами к тому моменту и олимпийское чемпионство, и европейское. Российских футболистов знали во всем мире. Чего стоит Лев Яшин — лучший вратарь XX века по версии FIFA! Советскому футболу вообще везло на вратарей.

Редакция знаменитого журнала "Огонек". В архиве здесь до сих пор хранится номер от ноября 1989 года. На обложке — Станислав Черчесов "усами надежды". Подпись: "Вратарь года". Он встал на ворота сразу после легендарного Рината Дасаева, которого признавали лучшим голкипером мира. Цитата из заметки "Огонька": "Именно надежная игра Станислава Черчесова помогла команде вернуть спокойствие, без которого лучше не выходить на поле".

Позже наши футболисты заиграли в лучших клубах Европы. Андрей Канчельскис – в "Манчестер Юнайтед". Игорь Шалимов – в "Интере", Валерий Карпин – в "Реал Сосьедад". То же самое и сейчас. На звезду российской сборной Александра Головина уже положили глаз лучшие клубы Европы, в том числе и "Реал Мадрид", и "Барселона".

То, что сотворила наша команда на этом чемпионате, — однозначно выход на новый уровень футбола. Жеребьевка на следующий большой турнир — чемпионат Европы — уже в декабре этого года.