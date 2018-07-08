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Футбол-2018 16 минут назад
Тысячи человек пришли на Воробьевы горы поприветствовать сборную России
В главной московской фан-зоне чемпионата мира, которая расположена на Воробьевых горах, состоялась встреча сборной России по футболу с тысячами болельщиками. Футболисты вышли на сцену и под крики "Молодцы-молодцы" приветствовали публику. С речами выступили главный тренер Станислав Черчесов и несколько игроков. Болельщики встретили футболистов овациями.
Сборная России по футболу впервые в современной истории сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира. Советская же команда добилась подобного в далеком 1970 году. В 1/8 финала домашнего чемпионата мира российская команда на московском стадионе "Лужники" в серии пенальти обыграла испанцев.
В 1/4 финала же российским футболистам противостояла команда Хорватии. Встреча прошла в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. Основное и дополнительное время матча завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались хорваты (4:3). В составе сборной России голы забили Денис Черышев — на 31-й минуте и Марио Фернандес — на 115-й. Вопреки ожиданиям, сборная России не стала играть в закрытый футбол и сумела на равных сразиться с одной из сильнейших по составу команд на турнире.
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