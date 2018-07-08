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Отравление Скрипаля 10 минут назад
По рецепту Портон-Дауна: дело бомжей пытаются связать с отравлением Скрипалей
В Англии разворачивается новая детективная история.
В Солсбери — опять полицейские кордоны. Защитные экраны установлены возле приюта для бездомных, где живет одна из пострадавших, Дон Стерджес, 44-летняя алкоголичка, мать троих детей. Ее сожитель и товарищ по несчастью 45-летний Чарли Роули — наркоман, страдающий от героиновой зависимости. Скотланд-Ярд утверждает, что оба они отравлены тем же ядом, что и Скрипали, но как это могло случиться, у британской полиции объяснения нет.
На второй день расследования в качестве основной была принята версия о том, что пострадавшие подобрали на улице некий предмет, который являлся источником заражения, после чего центр расследования переместился к дому, откуда эта пара была доставлена в госпиталь с признаками сильного отравления.
Сюда стянули пожарных и кареты скорой помощи. Все подступы к дому забаррикадировали. Что происходит за этими кордонами, остается только гадать. Друзья пострадавшей пары — в недоумении. Они были уверены, что это была обычная передозировка наркотиков, да и при всем желании Чарли Роули и его подругу со Скрипалями связать было нельзя.
"Чарли сидел на героине. Конечно, можно предположить, что он что-то подобрал на улице. У него была такая привычка. Он же долгое время был бездомным, подбирал окурки, прочие вещи", — рассказал один из друзей наркомана.
Накануне отравления пара провела почти целый день в Солсбери. Несколько раз они заходили в магазины, покупая там алкоголь. Гуляли по городскому парку. Полиция блокировала все места, где пострадавшие могли подобрать опасный предмет.
В центре Солсбери появилось еще одно место, закрытое для посещения, — это парк Королевы Елизаветы, который после нового отравления оцепила полиция.
Жителей Солсбери и соседнего города Эймсбери, откуда увезли в больницу отравленных, британские власти теперь просят ничего не поднимать с земли. Люди в недоумении: две недели назад сюда приезжал принц Чарльз, чиновники говорили, что все давно зачищено, а теперь не исключают возможности новых отравлений.
"Мы очень обеспокоены. Наша палатка стоит рядом с местом, где раньше была скамейка, на которой нашли отравленных Скрипалей. С тех пор, как мы сюда вернулись, стоит жаркая погода, если бы был дождь, наверное, все бы вымыло. Но теперь мы волнуемся, может быть, убирали не так тщательно, и отрава до сих пор здесь, — говорят местные торговцы. — Она может быть где угодно. К яду можно случайно прикоснуться, он может прилипнуть к подошве, даже к коляске".
Английские газеты пишут, что контейнер с ядом оставили в Солсбери отравители Скрипалей. То есть он лежал под открытым небом, начиная с марта. Перебежчик Вил Мирзоянов, который первым опубликовал на Западе формулу нервно-паралитического вещества А234, считает, что за такой период времени от отравы не осталось бы ничего.
"Это невозможно. За три месяца в таком влажном английском климате, после такого количества дождей. Это — новая атака", — уверен доктор химических наук Вил Мирзоянов.
Возникает вопрос, кто мог такую атаку осуществить? Единственный источник информации о боевом отравляющем веществе, от которого вначале якобы пострадали Скрипали, а теперь еще и два наркомана, — секретная химическая лаборатория Министерства обороны Великобритании Портон-Даун.
"Многократно замеченное воздействие рецептур Портон-Дауна на местное население, на котором они, видимо, проверяют свои какие-то временно выводящие яды или какие-то рецептуры, очень напоминает то же самое, что произошло со Скрипалями. Исследование рецептур — это военная задача Портон-Дауна. Мы видим эпизоды этой информационной и химической войны против собственного населения", — считает доктор химических наук Леонид Ринк.
Скотланд-Ярд заявляет, что на расследование нового инцидента потребуются месяцы. Результатов работы полицейских по предыдущему делу – Скрипалей — как не было, так и нет. И совершенно непонятно, где теперь объявленный на уровне правительства российский след.
"Я не верю в то, что за этим стоит Россия. Здесь много спекуляций на этот счет, пресса сочиняет разные фантастические истории. Есть те, кто верят, что это сделали русские, но я — нет. Я не понимаю, какой у них мог быть мотив все это делать? Зачем?" – сказала одна из местных жительниц.
Вместо ответа на вопрос, при каких обстоятельствах теперь уже отравились два гражданина Великобритании, министр внутренних дел этой страны Саджид Джавид кричит, что Россия превратила его страну в свалку для отравы.
"Глаза всего мира нацелены на Россию. И уж точно не из-за чемпионата мира. Пришло время России объяснить, что происходит", — заявил Саджид Джавид.
Впереди саммит НАТО и визит Дональда Трампа, который из Великобритании улетит на встречу с Путиным. Так что два отравленных бомжа пришлись как нельзя кстати — сейчас самое время вспомнить о пресловутом "Новичке". Лондон уже проинформировал о новом инциденте Организацию по запрещению химоружия — не зря же там недавно расширяли мандат, чтобы эта структура в нужный момент могла ткнуть пальцем в того, на кого ей укажут.
"Призываем правительство Терезы Мей прекратить интриги и игры с химическими отравляющими веществами, прекратить чинить препятствия совместному расследованию того, что произошло на территории Великобритании с российскими гражданами. Я уверена, что за все, что натворило правительство Терезы Мей, этому правительству и непосредственно его представителям еще придется извиняться как перед Россией, так и перед международным сообществом", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Солсбери репортеры предпринимают отчаянные попытки заглянуть за установленную полицией ограду. И совершенно напрасно. Так называемое дело Скрипалей уже показало: судьба расследования решается не здесь.
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