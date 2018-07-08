Опубликовано видео с места ДТП с реанимобилем в Вологде, где пострадали пять человек

В воскресенье, 8 июля, на пересечении улиц Козленская и Предтеченская в Вологде произошло столкновения легкового автомобиля Kia и реанимобиля.

В результате столкновения машина медиков перевернулась на бок – это видно на кадрах с места ДТП, опубликованных в сети.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе – врачи и ребенок, которого они везли в больницу.

Полиция изучает все обстоятельства ЧП.

"Везла двухлетнего малыша, который выпал с шестого этажа. Ехала с маячком и сигналом. Малыша перегрузили в другую скорую, пострадали двое врачей", — приводит местное издание информацию от одного из очевидцев, пока не нашедшую подтверждения в официальных источниках.