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Спасение детей в Таиланде 27 минут назад
СМИ и соцсети: из пещеры в Таиланде вывели уже шестерых школьников
В Таиланде в ходе спасательной операции выведены на поверхность четверо из 12 школьников, заблокированных вместе со своим тренером в пещере Тхам Луанг из-за наводнения. Об этом сообщает местный телеканал Thai PBS, спасение четырех подростков подтвердили в "Фейсбуке" таиландские боевые пловцы.
По словам одного из местных блогеров со ссылкой на австралийского врача, работающего в развернутом у входа в пещеру полевом госпитале, на поверхность вывели уже шестерых подростков. Часть из них отправили в больницу города Чианграй, остальные пока остаются в полевом госпитале. Одного из подростков, находящегося в серьезном состоянии, готовят к отправке в стационарный госпиталь, передает РИА Новости.
Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что его страна "тесно работает с правительством Таиланда", чтобы помочь вывести всех детей из пещеры.
The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июля 2018 г.
Двенадцать подростков из юниорской футбольной команды пропали 23 июня вместе с 25-летним тренером. Позже выяснилось, что они вошли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, а затем выход им перекрыло внезапным наводнением.
Подростков и тренера искали 10 дней и в итоге нашли живыми, хотя и ослабевшими от голода. В воскресенье 8 июля началась операция по выводу их на поверхность. Ранее погиб один из готовивших эту операцию дайверов.
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