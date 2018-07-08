Полицейские в Ираке расстреляли митинг за требование воды и работы

Иракские полицейские применили оружие против демонстрантов в городе Басра. Десятки манифестантов требовали от правительства создания рабочих мест. Людям также не хватает электричества и воды, пишет ТАСС.

Как рассказал мэр района Имама-Садик, полиция убила одного из участников. Источник в правоохранительных органах сообщил о восьми раненых.

Власти всеми силами стремятся не допустить беспорядков в Басре, так как через город идет экспорт нефти. Доходы от продажи черного золота формируют более 95 процентов государственных доходов страны.