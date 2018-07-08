Дебошира с "Уральский авиалиний" привлекут за мелкое хулиганство

Пассажир рейса Москва – Екатеринбург оказался дебоширом. Получив соответствующее сообщение, в аэропорту Кольцово наряд транспортной полиции снял с борта и доставил в дежурную часть правонарушителя – пассажир эконом-класса, перебравший алкоголя, вел себя вызывающе и ругался матом.

Его привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство, передает РИА Новости.