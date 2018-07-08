В Англии растет количество школ, где девочкам запрещено ходить в юбках

Вообще имидж, образ страны — дело, конечно, тонкое. Невозможно выстраивать его в отрыве от реальности. И всегда то, что происходит в той или иной стране, имеет и имиджевую составляющую, которая в идеале всегда учитывается. Вот новым элементом британского имиджа, например, становятся школы, где вводится так называемая гендерно-нейтральная форма. Это когда девочкам запрещают носить обычные для школьной формы синие юбки до колен, а обязывают ходить в брюках. Таких школ, как сообщила Daily Mail, в Англии уже 40.

Аргументы поражают своей прогрессивностью: от недопустимости сексуализации девочек — хотя разве и брюки не могут выглядеть сексуально — до уважения прав трансгендеров или тех школьников, которые еще не определились со своей половой ориентацией. Мол, когда все в одинаковом, то никому не нужно и думать, какой вариант школьной формы выбрать, мужской или женский.

Многие родители называют новые веяния чушью, но с папами и мамами школы не всегда советуются. Просто вывешивают у себя на сайтах новый школьный дресс-код, и все обязаны правило исполнять.

Вообще перемена радикальная и концептуальная. Если раньше демократией считалась воля большинства при соблюдении прав меньшинства, то сейчас, похоже, в особо прогрессивных странах — иначе. Демократия — это воля меньшинства при несоблюдении прав большинства. Теперь — так. Но ведь если уж выбирать гендерно-нейтральный дресс-код, то кто сказал, что всем — брюки? Почему бы не всем — юбки? То же ведь гендерно-нейтрально. Главное же — единообразие. Так что о юбках для всех, надо думать мы еще из Англии услышим. Из Шотландии — уже точно.