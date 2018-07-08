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Футбол-2018 22 минуты назад
Чемпионат сенсаций: болельщиков ждут европейские полуфиналы
Итак, нас ждут чисто европейские полуфиналы: Франция — Бельгия и Хорватия — Англия. Последняя пара определилась после невероятного матча в Сочи, где россияне стояли против хорватов насмерть и уступили только в серии пенальти.
Суперзвезды мирового футбола уже покинули чемпионат. Вылетали целыми партиями. Сначала в один день сдали позиции Месси и Роналду. Теперь синхронно отправились домой Неймар и Суарес. Мировое первенство в России оказалось им не по зубам. В современном футболе нет непререкаемых авторитетов.
Этот турнир уже назвали "чемпионатом сенсаций". Сначала катастрофа немецкой сборной — последнее место в группе — чего вообще никогда не случалось. Потом — стопроцентный отсев африканских команд. Впервые с 1982 года. С трудом протиснулась в плей-офф Аргентина, но ровно для того, чтобы в 1/8 быть смятой французами.
"Это была очень тяжелая игра. На поле игроки сделали все, что от них зависело. Но они не смогли достичь поставленной перед ними цели здесь в России. Я опечален, я очень расстроен", — признался главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли.
По справедливости, рядом с Сампаоли в тот момент должен был находиться именно Месси. Ведь он взял на себя руководство сборной после того, как разругался с тренером. Определял состав на матчи, давал указания партнерам. Но к чему это привело, мы увидели. На следующий день они вместе с Маскерано просто сбежали из расположения сборной и улетели в Барселону.
"Титаны уезжают, потому что есть такое выражение в футболе, как "порядок бьет класс". Все зависит от того, как команды подготовились к чемпионату мира. В футболе приветствуется один, скажем так, лозунг: "Трудолюбие прежде всего". Как команда готовилась, как была нацелена на турнир, — вот это важно. В современном футболе какая-то одна звезда не играет никакой роли", — отметил Александр Бородюк, олимпийский чемпион по футболу, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.
1/8 финала. Впечатляющий успех Англии. Она сняла-таки с себя проклятие послематчевых пенальти, выиграв по 11-метровым у Колумбии.
Победа шведов над швейцарцами в Петербурге, после которой скандинавы "затопили" сине-желтым морем весь Крестовский остров. И драма в Ростове, когда сначала суперорганизованные и техничные японцы забили неожиданно два мяча гораздо более высокой по классу Бельгии. А потом от нее же получил в ответ три гола подряд.
Японцы поразили всех своим аккуратизмом. На поле и вокруг. Болельщики после каждой игры убирали за собой на трибунах. Футболисты навели порядок в раздевалке и поблагодарили Россию за гостеприимство — оставили записку.
"Красные дьяволы" в той игре показали свою настоящую силу — для них нет неразрешимых задач. И это был пролог к следующей, теперь уже супердраме: четвертьфинал Бразилия — Бельгия.
Казань демонстрирует свою сопричастность мировому футболу и встречает главную звезду бразильской сборной граффити прямо напротив его номера в гостинице. Из уважения к таланту и титулам Неймара.
Сборную Бельгии, которая поселилась в отеле по соседству, казанцы приветствовали пока только плакатами. Но сразу шесть портретов: Азар, Мертернс, Лукаку, Кампани, Куртуа, Фелайни. Но казанские ценители футбола и прекрасного в этой игре обещали превратить их тоже в граффити.
Такое можно увидеть только на чемпионате мира, когда болельщики соперничающих, казалось бы, команд приветствуют друг друга и совместно поют речевки.
Азар, которого бразильцы поспешили проводить домой, устроил на следующий день на поле настоящую феерию. Как будто это он — кудесник мяча, а не бразильцы.
Убойный четвертьфинал в Казани. Мы были свидетелями матча, возможно, между самыми яркими и сильными командами этого чемпионата. Ну, кроме, конечно, сборной России. Потому что сборная Бельгии влюбила в себя половину болельщиков — за постоянную готовность играть в атакующем стиле, обострять игру. Конечно, мы всегда любили и любим сборную Бразилии. И как тут не рваться болельщицкому сердцу! Вылет Бразилии — это суперсенсация.
Вопрос, который мучает многих: сможет ли кто-нибудь остановить Бельгию, ведь у нее пять побед подряд и 14 забитых мячей?
"Трудно сказать пока, как их остановить. Франция тоже, кстати, недалеко от них расположена. Вот как раз они и столкнутся в полуфинале, будет интересный матч", — уверен Роман Широков, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года.
Чуть ранее Уругвай проиграл Франции. Без травмированного Кавани с одним Суаресом на острие рассыпалась вся атакующая игра. Англия уверенно разделалась со Швецией — 2:0. Оба мяча забиты в исконно британском стиле — головой.
Высоченные нападающие англичан — это серьезная угроза для любого соперника. Сборная Туманного Альбиона впервые за 28 лет вышла в полуфинал. В таком составе и в таком состоянии, которые позволяют ей бороться за главный трофей, Кубок мира. Две из четырех команд, пробившихся в полуфинал, никогда прежде не становились чемпионами мира. И, возможно, самая главная сенсация нас ждет впереди.
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