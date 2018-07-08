Происшествие на железной дороге в Забайкалье не повлияло на движение поездов

Происшествие на станции Шилка, где вечером в воскресенье подмыло мостовую опору, не влияет на движение пассажирских поездов, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Опора железнодорожного моста на станции Шилка была подмыта в шестом часу вечера в результате подъема уровня воды в реке Кие.

Движение по мосту остановлено. Пострадавших нет, угрозы экологии нет, отмечает пресс-служба железной дороги.

Для движения грузовых и пассажирских составов в обоих направлениях в данный момент используется параллельный мост.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Шилка, Борзя и Чита.

По всей Забайкальской железной дороге усилен контроль за состоянием земляного полотна, мостов и насыпей. Для оперативной реакции на возможное подтопление в полной готовности находятся 22 противоразмывных поезда с щебнем и пиломатериалами.

Ранее сообщалось, что дожди в Забайкалье идут, не прекращаясь, почти месяц. В Шилкинском районе подтоплены уже более 550 домов из-за вышедшей из берегов реки Кии.

Помимо одного железнодорожного моста вода смыла пять автомобильных.

По прогнозам синоптиков, ситуация с осадками может ухудшиться: дожди могут перейти в ливни с грозами, возможно выпадение града и даже снега. В регионе введен режим повышенной готовности.

Однако в соседней Бурятии власти вынуждены вызывать искусственные дожди для спасения урожая. Из-за засухи в республике погибло почти 40% посевов зерновых. С будущей недели в республике начнут применять технологию воздействия на облака для искусственного вызова осадков. В регион прибудет специалист, который занимается данными технологиями. Для вызова искусственных дождей уже арендован оборудованный самолет, закуплены пиропатроны.