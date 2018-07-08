Спасательная операция в Таиланде приостановлена на 10 часов

Спасатели приостановили операцию по освобождению школьников и их тренера, заблокированных в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда в провинции Чианграй. Как сообщил губернатор региона Наронгсак Оссатанакорн, специалистам нужно около 10 часов, чтобы подготовиться к следующему этапу операции.

Губернатор добавил, что операция проходит "лучше, чем ожидалось", передает "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ.

По последним данным местных властей, в воскресенье, 8 июля, из пещеры удалось вывести четверых мальчиков. Некоторые издания сообщали о шести спасенных детях. Всех школьников, которых удалось вывести из пещеры, отправили в больницу.

В спасательной операции принимают участие, 40 таиландских и 50 иностранных дайверов. У входа в пещеру развернут полевой госпиталь.

Двенадцать школьников, члены юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер оказались заблокированы в пещере 23 июня. Их обнаружили лишь через 10 дней примерно в пяти километрах от входа в пещеру, который затопило после обильных тропических ливней. Операция по выводу детей и тренера на поверхность началась в воскресенье, 8 июля. Один из дайверов, участвовавших в подготовке, ранее погиб.