Эксперт считает американскую базу ПРО на Украине "суперходом"

Глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак предложил властям попросить американцев о защите от "российской агрессии". Якобы, размещение на Украине базы противоракетной обороны с ракетами Patriot даст Киеву чувство защищенности.

Идея пришла в голову Бадраку, когда он пытался решить проблему вступления Украины в НАТО. ПО правилам альянса, претендовать на членство могут только те страны, у которых нет территориальных споров с сопредельными государствами.

"Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать", — заявил Бадрак.

По мнению экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, Киеву придется ждать приглашения в Североатлантический альянс около 20 лет. Украина отказалась от внеблокового статуса в конце 2014 года, пишет РИА Новости.