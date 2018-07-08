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8 июля 201819:45 Дмитрий Киселёв

Против пенсионной реформы: "Справедливая Россия" принесла в Думу подписи троллей и ботов

Партия "Справедливая Россия" принесла в Госдуму подписи, собранные против правительственной инициативы по пенсиям. Собирали не сами — это Конфедерация труда России выложила в Интернете петицию. От виртуального подписанта требуются лишь адрес электронной почты — больше ничего. Имя, фамилия, даже пол — мужской, женский или какой еще — могут быть чужими. Даже страна — любая, хоть Украина, хоть Ботсвана. Ни паспорта, ни адреса, ни года рождения.

Это же прикольно! Своего рода новый вид спорта в Интернете, где кликают и очарованные странники в сетевой галактике, и циничные тролли, и, конечно же, боты — устройства, автоматически генерирующие нужные сообщения. В результате как раз клики от этой смешанной команды людей и роботов петиция под собой и собирает.

А далее получилось даже смешно. Седовласый лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, который и в свои 65 на пенсию не собирается, но, видимо, не очень знакомый с подвохами Интернета, придумывает эти клики креативно распечатать, да покрупнее, чтобы бумажные пачки получились по возможности увесистыми. Далее — красиво упаковать в почти патронные ящики и притащить в Госдуму. Там из них выстроили то ли баррикаду, то ли блокпост, а по сути, декорацию для съемок. На словах справороссы заявили, что деньги у государства есть, а пенсия от умершего пенсионера должна переходить по наследству. Все очень приятно.

Популистская акция и популистские призывы. Идея — подзавести людей и увести дискуссию в сторону мечты — красивой до нереальности и несбыточной. А там хоть трава не расти.

Вообще инициатив на том же сайте Change.org есть много и разных, вплоть до такой, что пенсии нужно платить всем неработающим возрасте от 14 до 30, а не старикам, поскольку молодежи в цветущем возрасте пенсии вроде как нужнее. Тоже идея. И тоже собирает сторонников. И кликнуть приятно, и вроде как гражданскую активность проявил — неравнодушие.

Неравнодушие — хорошая черта. Но она еще лучше, если неравнодушный человек интересуется предметом, в отношении которого неравнодушен. А то получается, что вроде как и против, но не очень знаю, против чего. Например, по свежему опросу ФОМ, 69%, не очень-то и знают, что повышение пенсионного возраста будет сопровождаться и повышением размера пенсий: каждый год пенсия будет увеличиваться на тысячу рублей. Не хочу называть это невежеством, но, как минимум, неосведомленность о правительственной инициативе в обществе откровенно прощупывается. Или вот 66 % либо вообще не следят за предлагаемыми изменениями в пенсионное законодательство, либо следят урывками. Отсюда и неосведомленность.

Для КПРФ момент — сладкий. Правда, один нюанс. Зюганову возглавить коммунистический протест как-то не с руки. Ведь недавно Геннадию Андреевичу стукнуло 74, а сам на пенсию не торопится. Понятно, что от КПРФ по теме нужен спикер помоложе. Потому-то от них — Афонин. Что он говорит? То же, что и другие, будь то партийные лидеры или просто самозванцы. Все спекулируют на неосведомленности и все претендуют на первенство в оппонировании правительству. Вот, например, как Афонин "поливает" профсоюзы за неэффективность их акций и бьет себя в грудь, мол, мы — коммунисты — центр борьбы, а они — профсоюзы — чуть ли не штрейкбрехеры истинного протеста.

"То, что профсоюзы планируют и проводят свои акции, — это хорошо. Но, с другой стороны, очевидно, что они становятся "отдушиной" для выражения негатива. А потом все сворачивается. К сожалению, в современной России мало кто верит в действенную силу профсоюзов, которые очень близки к власти. Мы приветствуем профсоюзную борьбу, но считаем, что настоящая консолидация может быть вокруг крупнейшей оппозиционной партии, имеющей фракцию в Госдуме", — заявил Афонин.

Солиднее, адекватнее ведет себя Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). На трехсторонней комиссии правительство – бизнес — профсоюзы ФНПР не поддерживает пенсионный законопроект и объясняет, почему, культурно предлагая переговоры. По крайней мере, цивилизованный процесс, что нормально, серьезно и ответственно. Чего не скажешь о коммунистах, которые рассчитывают лишь подзавести неосведомленную толпу. Или о справороссах с их изведенной бумагой для перформанса в Госдуме. А что? Прикольно. А как еще угасающим политическим силам проявить себя? Конечно же, популизм! И, конечно же, расчет на создание тупиковых в общественном диалоге ситуаций. Мол, встанем в дверях, и попробуйте не заметить, какие мы важные. При этом нужно вести себя громко и не слышать чужих аргументов. В психологии это называется односторонняя коммуникация, когда сам прокричал, а что в ответ, уже неважно.

Митинги, хотя и малочисленные, по России проходят. Но разные партии в протестах не сливаются. Каждая — по отдельности. Мол, мы — главные. Что же до несистемщиков, то их основная битва — в Сети. Чувства стремятся пробудить недобрые. Например, призывают "Отомстить". Собственно, упражняются в своего рода политическом инфантилизме. Причем оперируют броскими цифрами. Например, 40% мужчин не доживут до пенсии. А вот давайте-ка именно это с вами и разберем. Кто не доживет? Если не доживет, то почему? И кто доживет?

Сейчас ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 60, — 16 лет. То есть жить выходящие сегодня на пенсию мужчины будут в среднем до 76 лет. Кто-то меньше, кто-то больше, но в среднем до 76. При том продолжительность жизни в России по мировым меркам быстро растет. Так что уже в ближайшие годы будет еще больше, чем 76. Но как же это сочетается со средней продолжительностью жизни мужчин в России 66,5 в 2016 году? А очень просто. Сильно проседает общая цифра от того, что до обидного мало мужчин доживают до 60. Из 100 тысяч к 60 годам живыми остаются лишь 67 тысяч мужчин.

Причины — в основном не старость, а пьянство, курение, наркомания, лихая езда и ДТП, драки со смертельным исходом, самоубийства, как правило, не на трезвую голову, наплевательское отношение к технике безопасности и вообще презрение к смерти, что в нашем характере. Все это до боли знакомо. Разве не так? Во многом болячки и 60-летних связаны с тем же. И вот поэтому до 65 сейчас в России доживают лишь 57% мужчин из ста. Ну, и кто виноват? И при чем здесь те, кто хотят пожить еще и на пенсии?

Знаете, когда-то более 20 лет назад мне доводилось снимать репортажи в британской армии. Так там на шкафчике у солдата я увидел наклейку: "Смерть — это ошибка на поле боя". Запомнилось на всю жизнь. "Смерть — это ошибка на поле боя". Конечно, может, и не всегда, но солдат-то правильно учат: ошибся — смерть. Формула, на мой взгляд, применима и к мирной жизни. Пьянство — ошибка. Лихачество на дороге — ошибка. И так далее. Безрассудство — ошибка.

Сколько можно совершать ошибок, да еще бахвалиться этим? Может, и нам — мужикам в России — пригодится эта перефразированная формула: "Ранняя смерть — это ошибка в жизни"? Бывает и по-другому, но это не значит, что мужчины имеют право на фатальные ошибки. А они известны.

Текст: "Вести недели"

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