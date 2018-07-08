Формула-1. Немец Феттель выиграл на земле Хэмилтона

Немецкий гонщик команды Ferrari Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран-при Великобритании чемпионата мира в классе "Формула-1". Вторым финишировал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, третьим – партнер Феттеля по команде финн Кими Райкконен.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин финишировал 14-м и по-прежнему остался единственным гонщиком, который не набрал очков в текущем сезоне. Его напарник по команде канадец Лэнс Стролл занял 13-е место.

В личном зачете чемпионата Феттель укрепил лидерство, набрав 171 очко. Хэмилтон имеет в своем активе 163 балла и занимает второе место.