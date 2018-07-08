В Кувейте фалафелем отравились 287 человек

Фалафелем отравились 287 человек в кувейтском городе Хавалли.

Пострадавшие были госпитализированы, но после получения медицинской помощи многие предпочли покинуть госпиталь. Сейчас в больничных стенах остаются только 53 человека, их состояние некритично.

Ресторан, где произошло настолько массовое отравление, будет закрыт, сообщает "Интерфакс".