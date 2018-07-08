Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 июля 201819:20

Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

Автор: Дмитрий Киселёв

16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоится однодневный саммит Россия — США. Это будут первые полноформатные переговоры президентов Путина и Трампа. И хочется верить, что они многое изменят в наших двусторонних отношениях, которые хуже некуда. Возможности наших стран, если удастся объединить усилия, куда шире — это уже планетарная безопасность.

Готов ли Путин? Да. И это Кремль всегда подтверждал. Готов ли Трамп? По словам самого Трампа, к этой встрече он "готовился всю свою жизнь". Но, быть может, это обычная для лексики Трампа гипербола? Слегка настораживает факт, что запланированная для подготовки саммита встреча Лавров — Помпео отменена.

Вот как об этом говорил сам Лавров: "Встречи на высшем уровне готовятся в разных форматах. Одним из этапов подготовки к саммиту в Хельсинки, который состоится 16 июля, был визит помощника президента США по национальной безопасности Болтона. В ходе этого визита именно американская сторона предложила организовать до саммита встречу глав внешнеполитических ведомств. Мы, разумеется, согласились, но в телефонном разговоре Помпео сказал, что его график предельно напряжен и он физически не сможет повидаться до саммита".

То есть ссылка на отсутствие времени. Но ведь время, оно всегда есть. Вопрос в том, на что мы его тратим? Означает ли, что для госсекретаря США Майка Помпео саммит, к которому его президент "готовился всю жизнь", не в приоритете? Где здесь правда? Но, может, я просто придираюсь? И все, как говорит, Трамп, будет "прекрасно"? Будем надеяться. Во всяком случае, недавно Путин вежливо поздравил Трампа с Днем независимости США. Вроде формальность, но Путин ею не пренебрег и нашел время.

Автор: Валентин Богданов

Дональда Трампа настроенная против него часть Америки боится оставлять один на один с Владимиром Путиным. Однако сам американский президент за полторы недели до встречи перед своими сторонниками в городе Грейт-Фолс демонстрирует уверенность. С российским лидером глава Белого дома собирается поладить, несмотря на злые языки.

Досталось от этих плохих людей и группе американских конгрессменов, недавно посетивших Россию. Парламентариев во главе с сенатором-консерватором Ричардом Шелби из Алабамы записали едва ли не в агенты влияния Москвы.

"Вместо того чтобы принимать участие в параде 4-го июля или целовать своих детишек во время барбекю группа конгрессменов республиканцев провела это время за занавесками Путина", — пишут американские СМИ.

"Все это очень пугает. Во-первых, необходимо было ехать с делегацией от двух партий. Не очень понятно, поедут ли американские СМИ и будут ли допущены к разговору за закрытыми дверями. Разве мы забыли, что сделали русские с выборами-2016? Разве мы забыли про Крым? К сожалению, нет Джона Маккейна, который сказал бы своим республиканским коллегами, что не так ведут дела по национальной безопасности США и международным отношениям", — заявил экс-директор ЦРУ Джон Бреннан.

Такие, как Бреннан, мечтают, чтобы на предстоящем двухсторонней встрече в Хельсинки все выглядело примерно так же, как на прошлогоднем саммите АТЭС в Дананге. Пересеклись Путин и Трамп лишь по пути на церемонию фотографирования, пожав руки и перекинувшись несколькими фразами.

Запуганный собственным окружением Трамп так и не решился на длительное общение с российским президентом, хотя предварительно и настраивался на плодотворную встречу. Теперь же глава Белого дома на своем настоял. С президентом России он хочет пообщаться за закрытыми дверями, да еще и один на один, без помощников.

"Я работал в разведке и могу сказать, что президент Трамп — мечта вербовщика. Он со своими заявлениями на публике и в Twitter совершенно прозрачен. Можно легко узнать, чем он не удовлетворен, каковы его желания, слабости и уязвимые места. Обычно, чтобы узнать такие вещи, нужно глубоко изучить человека. А он преподносит все это сам. А Путин — конечно же — подготовленный разведчик", — считает бывший заместитель директора ЦРУ Джон Маклафлин.

В качестве места для встречи финское издание Helsingin Sanomat назвало Президентский дворец. Построенный в начале XIX века, в свое время он был резиденцией российских императоров. Именно в этом оппоненты Трампа видят дурной знак. Россия, мол, сыграет практически на своем поле.

"Путин будет в приподнятом настроении после волнующего чемпионата мира в Москве. Он будет играть на своем поле — вот его преимущество. И вот что важно: президент Трамп отправил нашим союзникам по НАТО письма, в которых жестко раскритиковал их вклад в Альянс. Он каким-то образом принял российскую парадигму о том, что НАТО — это угроза для России, что НАТО надо расформировать, что НАТО не платит взносы. То есть для него это все равно что Mar-a-Lago, загородный клуб, в котором все платят взносы", — отметил бывший сотрудник американских спецслужб Малкольм Нэнс.

В Хельсинки президент США отправится как раз из Брюсселя с саммита Североатлантического альянса, дисциплину среди членов которого подтянуть Трампу все же удалось. Общий бюджет Альянса достиг почти 14,5 миллиарда долларов. 26 из 28 восьми стран-участниц хоть и артачились, но все-таки согласились увеличить отчисления в оборонную копилку. Но этого Трампу недостаточно. Европа, по мнению президента США, продолжает кусать руку, которая ее защищает, и хуже всех себя ведет Германия.

Торговая война, которую Трамп, по сути, объявил союзникам из Европы, была, как оказалось, лишь прелюдией к еще более масштабной битве. Введя в действие 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму в 34 миллиарда долларов, хозяин Белого дома открыл новый фронт мирового торгового сражения. Таким дедовским способом американская администрация пытается устранить 500-миллиардный перекос в товарообороте с Поднебесной. Дедовским потому, что ответ Пекина был предсказуемым, то есть зеркальным и молниеносным.

Правила торговли, которые Трамп переписывает по праву сильного, как и желание встретиться с Путиным один на один, — все это может показаться сюрпризом только для тех, кто пропускал мимо ушей предвыборную программу американского президента. И пусть он пока не сделал Америку снова великой (гордятся тем, что являются американцами, только 47% ее граждан), зато он повышает шансы остаться во главе страны. Рейтинги Трампа сейчас на максимуме с начала его президентства.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

19:33

На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов: минимум 10 человек погибли

17:12

Дебошира с "Уральский авиалиний" привлекут за мелкое хулиганство

15:21

В аэропорту Варшавы яд отравил 14 человек

14:57

Первых трех детей из пещеры в Таиланде вывели на поверхность

12:46

Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

11:11

Суд продлил срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню"

06:59

В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сборная России вышла на новый уровень футбола

Сборная России вышла на новый уровень футбола

1 час назад

Трансляции

10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Спасательная операция в пещерном лабиринте: до свободы - пять километров

Спасательная операция в пещерном лабиринте: до свободы - пять километров

35 минут назад
Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

Американцы боятся, что Путин завербует Трампа

1 час назад
Крупное ДТП с россиянами в Турции: есть пострадавшие

Крупное ДТП с россиянами в Турции: есть пострадавшие

43 минуты назад
Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу

Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу

2 часа назад
Играем за вас: российская сборная поблагодарила болельщиков за поддержку

Играем за вас: российская сборная поблагодарила болельщиков за поддержку

4 часа назад
Бар "Хулиганы" и коктейль "Новичок": как встречают иностранных фанатов в России

Бар "Хулиганы" и коктейль "Новичок": как встречают иностранных фанатов в России

3 часа назад
ФИФА не стала дисквалифицировать хорвата, кричавшего "Слава Украине"

ФИФА не стала дисквалифицировать хорвата, кричавшего "Слава Украине"

3 часа назад
Коротченко: американские ПРО не будут размещать на Украине

Коротченко: американские ПРО не будут размещать на Украине

59 минут назад
Правительство Великобритании согласовало стратегию по Brexit

Правительство Великобритании согласовало стратегию по Brexit

2 часа назад
Наводнение в Японии унесло жизни 90 человек

Наводнение в Японии унесло жизни 90 человек

39 минут назад
На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов: минимум 10 человек погибли

На северо-западе Турции поезд сошел с рельсов: минимум 10 человек погибли

1 час назад
В жилом доме Львова взорвалась граната

В жилом доме Львова взорвалась граната

1 час назад
Осужденнный экс-президент Бразилии может выйти из тюрьмы

Осужденнный экс-президент Бразилии может выйти из тюрьмы

1 час назад
Умер писатель Валерий Ганичев

Умер писатель Валерий Ганичев

40 минут назад
В Англии растет количество школ, где девочкам запрещено ходить в юбках

В Англии растет количество школ, где девочкам запрещено ходить в юбках

51 минута назад
По рецепту Портон-Дауна: дело бомжей пытаются связать с отравлением Скрипалей

По рецепту Портон-Дауна: дело бомжей пытаются связать с отравлением Скрипалей

3 часа назад
Из-за ливней в Москве повышен уровень погодной опасности

Из-за ливней в Москве повышен уровень погодной опасности

5 часов назад
Жестокое нападение на продавщицу магазина в Ингушетии попало на видео

Жестокое нападение на продавщицу магазина в Ингушетии попало на видео

5 часов назад
Настоящая схватка и танцы над пропастью: иностранные СМИ о матче Россия - Хорватия

Настоящая схватка и танцы над пропастью: иностранные СМИ о матче Россия - Хорватия

6 часов назад
Российская сборная в матче с хорватами сделала невозможное

Российская сборная в матче с хорватами сделала невозможное

6 часов назад
ФИФА изучает видео, где хорватский футболист кричит "Слава Украине"

ФИФА изучает видео, где хорватский футболист кричит "Слава Украине"

6 часов назад
Инцидент в Эймсбери: британцы не планируют новых санкций против России

Инцидент в Эймсбери: британцы не планируют новых санкций против России

6 часов назад
Джонсон раскритиковал планы Мэй, используя вульгарные выражения

Джонсон раскритиковал планы Мэй, используя вульгарные выражения

7 часов назад
Европейские участники НАТО боятся успеха переговоров Путина и Трампа

Европейские участники НАТО боятся успеха переговоров Путина и Трампа

7 часов назад
Нетаньяху: Израиль не потерпит закрепления Ирана в Сирии

Нетаньяху: Израиль не потерпит закрепления Ирана в Сирии

7 часов назад
Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

Пьяный хулиган устроил дебош на борту самолета "Уральских авиалиний"

7 часов назад
Бузова про Черышева: Денис, я согласна выйти за тебя замуж

Бузова про Черышева: Денис, я согласна выйти за тебя замуж

8 часов назад
Неблагополучные семьи в окружении россиян стали встречаться реже

Неблагополучные семьи в окружении россиян стали встречаться реже

8 часов назад
Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов"

Мэйси Уильямс попрощалась с "Игрой престолов"

8 часов назад
Срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", продлен на 72 часа

Срок задержания пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", продлен на 72 часа

9 часов назад
Волкер: СМИ неверно истолковали слова Трампа о Крыме

Волкер: СМИ неверно истолковали слова Трампа о Крыме

9 часов назад
Американский сенатор признал полный провал антироссийских санкций

Американский сенатор признал полный провал антироссийских санкций

9 часов назад
Президент Хорватии отпраздновала победу вместе с футболистами в раздевалке

Президент Хорватии отпраздновала победу вместе с футболистами в раздевалке

10 часов назад
На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

На Бали хочу: что купить на острове серферов по цене двушки в Москве

10 часов назад
В Черное море вошел флагман Шестого флота США

В Черное море вошел флагман Шестого флота США

12 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

Посчитали-прослезились: вся правда о ремонте Bentley запчастями от "Фольксвагена"

06.07.2018 21:37
Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

Эксперты выяснили, какие машины дешевеют быстрее всего

06.07.2018 14:03
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
Конституция США наводнила игры оружием

Конституция США наводнила игры оружием

4 часа назад
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33